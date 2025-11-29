Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 29 Kasım 2025 Cumartesi: En son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi ve merkez üssü neresi?

        29 Kasım 2025 Cumartesi son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        29 Kasım 2025 Cumartesi günü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gün boyunca farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Bazı depremler yalnızca hafif titreşimler şeklinde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bildirimi yapılmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde meydana gelen hareketlilikleri anlık olarak takip ederek resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü kaydedilen depremlere ilişkin güncel liste ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 08:41 Güncelleme: 29.11.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Kasım 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı. Deprem kuşağındaki ülkede hissedilen bu sarsıntılar bazı vatandaşlarda kısa süreli tedirginlik yaratsa da resmi makamlara yansıyan kayda değer bir olumsuzluk olmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde meydana gelen yer hareketlerine dair verileri düzenli olarak aktararak kamuoyunu bilgilendirdi. İşte 29 Kasım 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde kaydedilen depremlere ilişkin güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.03'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 5.36 kilometre altında kaydedildi.

        AKDENİZ SALLANDI

        Akdeniz'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.34'te ve yerin 6.9 kilometre altında oldu.

        3

        SAKARYA DA SALLANDI

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde saat 01.06'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7.05 kilometre altında kaydedildi.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!