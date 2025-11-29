29 Kasım 2025 Cumartesi son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
29 Kasım 2025 Cumartesi günü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gün boyunca farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Bazı depremler yalnızca hafif titreşimler şeklinde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bildirimi yapılmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde meydana gelen hareketlilikleri anlık olarak takip ederek resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü kaydedilen depremlere ilişkin güncel liste ve detaylar…
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.03'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 5.36 kilometre altında kaydedildi.
AKDENİZ SALLANDI
Akdeniz'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.34'te ve yerin 6.9 kilometre altında oldu.
SAKARYA DA SALLANDI
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde saat 01.06'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7.05 kilometre altında kaydedildi.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
