Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 29 Kasım 2025 Cumartesi: En son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi ve merkez üssü neresiydi?

        29 Kasım 2025 Cumartesi son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        29 Kasım 2025 Cumartesi günü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gün boyunca farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Bazı depremler yalnızca hafif titreşimler şeklinde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bildirimi yapılmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde meydana gelen hareketlilikleri anlık olarak takip ederek resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü kaydedilen depremlere ilişkin güncel liste ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 08:41 Güncelleme: 29.11.2025 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Kasım 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı. Deprem kuşağındaki ülkede hissedilen bu sarsıntılar bazı vatandaşlarda kısa süreli tedirginlik yaratsa da resmi makamlara yansıyan kayda değer bir olumsuzluk olmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde meydana gelen yer hareketlerine dair verileri düzenli olarak aktararak kamuoyunu bilgilendirdi. İşte 29 Kasım 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde kaydedilen depremlere ilişkin güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.03'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 5.36 kilometre altında kaydedildi.

        AKDENİZ SALLANDI

        Akdeniz'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.34'te ve yerin 6.9 kilometre altında oldu.

        3

        SAKARYA DA SALLANDI

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde saat 01.06'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7.05 kilometre altında kaydedildi.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        NYT: Trump, Maduro ile telefonda görüştü
        NYT: Trump, Maduro ile telefonda görüştü
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Altıncı gençlik
        Altıncı gençlik
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası