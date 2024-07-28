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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 29 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son kaç büyüklüğünde, ne zaman deprem oldu?

        Kahramanmaraş ve Çanakkale'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Dün, Çanakkale ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Ayrıca Pazar günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 19 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 29.07.2024 - 00:08
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        Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 28 Temmuz 2024 son depremler listesi...

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        ÇANAKKALE'DE DEPREM!

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.31'de kaydedilen deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

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        KAHRAMANMARAŞ DEFALARCA SALLANDI

        Kahramanmaraş farklı büyüklükteki depremlerle birçok kez sallandı. Andırın, Elbistan ve Ekinözü'nde olmak üzere üç deprem kayıtlara geçti.

        Aralarından en büyüğü 3.3 ile Ekinözü'nde oldu. Saat 06.23'de olan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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