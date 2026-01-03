Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 3 Ocak 2026 Cumartesi: En son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü nedir ve merkez üssü neresi?

        3 Ocak 2026 Cumartesi depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        3 Ocak 2026 Cumartesi günü boyunca Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sismik hareketler, bazı bölgelerde kısa süreli endişeye neden oldu. Yetkili kurumların yaptığı açıklamalara göre, yaşanan depremler sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sarsıntılara dair verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam etti. İşte, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin güncel veriler ve ayrıntılar…

        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 08:12 Güncelleme: 03.01.2026 - 08:12
        1

        3 Ocak 2026 Cumartesi günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gün boyunca irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Fay hatları üzerinde yer alan ülkede yaşanan bu sarsıntılar, bazı şehirlerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Ancak yetkililerden yapılan bilgilendirmelere göre depremler nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Türkiye’de kayda geçen depremlere ilişkin son bilgiler ve detaylar…

        2

        EGE DENİZİ SALLANDI

        Ege Denizi'nde saat 02.22'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı yerin 8.55 altında kaydedildi.

        3

        BİNGÖL'DE DEPREM

        Bingöl Yedisu'da saat 01.56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.97 kilometre altında oldu.

        BALIKESİR DE SALLANDI

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 05.05'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 6.73 altında oldu.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

