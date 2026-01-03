3 Ocak 2026 Cumartesi günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gün boyunca irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Fay hatları üzerinde yer alan ülkede yaşanan bu sarsıntılar, bazı şehirlerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Ancak yetkililerden yapılan bilgilendirmelere göre depremler nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Türkiye’de kayda geçen depremlere ilişkin son bilgiler ve detaylar…