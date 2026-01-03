4 Ocak 2026 Pazar depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
4 Ocak 2026 Pazar günü boyunca Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sismik hareketler, bazı bölgelerde kısa süreli endişeye neden oldu. Yetkili kurumların yaptığı açıklamalara göre, yaşanan depremler sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sarsıntılara dair verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam etti. İşte, 4 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin güncel veriler ve ayrıntılar…
EGE DENİZİ SALLANDI
Ege Denizi'nde saat 02.22'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı yerin 8.55 altında kaydedildi.
BİNGÖL'DE DEPREM
Bingöl Yedisu'da saat 01.56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.97 kilometre altında oldu.
BALIKESİR DE SALLANDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 05.05'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 6.73 altında oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
