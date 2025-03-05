Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 5 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 5 Mart 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 5 Mart 2025 Çarşamba verileri ile bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, 5 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 05.03.2025 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. İşte, 5 Mart 2025 Son depremler listesi...

        2

        5 MART 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-03-05 06:37:5236.9502827.7108324.35ML1.3Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.57 km] Bodrum (Muğla)

        2025-03-05 05:49:5037.1286128.786676.98ML1.6Menteşe (Muğla)

        2025-03-05 05:29:2737.98538.42757.0ML0.9Sincik (Adıyaman)

        2025-03-05 05:24:4839.9411139.150286.98ML1.0Refahiye (Erzincan)

        2025-03-05 05:18:1238.8952837.225837.01ML1.5Gürün (Sivas)

        2025-03-05 05:13:3138.2238.681946.77ML0.9Pütürge (Malatya)

        2025-03-05 05:01:0036.9013925.938337.0ML2.1Ege Denizi

        2025-03-05 04:57:4837.8111136.242786.91ML1.4Saimbeyli (Adana)

        2025-03-05 04:06:0738.9241737.26.98ML0.8Gürün (Sivas)

        2025-03-05 02:59:0540.3922228.905287.01ML1.2Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.51 km] Mudanya (Bursa)

        2025-03-05 02:25:4537.4708336.986117.0ML1.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

        2025-03-05 02:23:1236.8386125.943067.0ML2.0Ege Denizi

        2025-03-05 02:21:1435.1127827.472227.36ML2.0Akdeniz - [175.51 km] Datça (Muğla)

        2025-03-05 02:16:2537.1522236.284446.92ML1.5Merkez (Osmaniye)

        2025-03-05 02:05:4837.4480633.654727.0ML2.4Ayrancı (Karaman)

        2025-03-05 02:00:2036.7738928.059447.0ML1.4Marmaris (Muğla)

        2025-03-05 01:42:2138.3944430.953337.0ML1.4Yalvaç (Isparta)

        2025-03-05 01:22:2238.1072238.359177.0ML1.6Çelikhan (Adıyaman)

        2025-03-05 01:12:2538.2694438.7261110.72ML1.4Pütürge (Malatya)

        2025-03-05 01:06:4236.8180626.05257.0ML2.0Ege Denizi

        2025-03-05 00:19:5340.0877838.823897.0ML1.0Çamoluk (Giresun)

        2025-03-05 00:17:3937.5272236.284727.61ML1.4Andırın (Kahramanmaraş)

        2025-03-05 00:11:32 38.66611 44.14944 14.51 ML 2.2 Saray (Van)

        3

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
        Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı