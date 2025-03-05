Son depremler listesi 5 Mart 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 5 Mart 2025 Çarşamba verileri ile bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, 5 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. İşte, 5 Mart 2025 Son depremler listesi...
5 MART 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-03-05 06:37:5236.9502827.7108324.35ML1.3Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.57 km] Bodrum (Muğla)
2025-03-05 05:49:5037.1286128.786676.98ML1.6Menteşe (Muğla)
2025-03-05 05:29:2737.98538.42757.0ML0.9Sincik (Adıyaman)
2025-03-05 05:24:4839.9411139.150286.98ML1.0Refahiye (Erzincan)
2025-03-05 05:18:1238.8952837.225837.01ML1.5Gürün (Sivas)
2025-03-05 05:13:3138.2238.681946.77ML0.9Pütürge (Malatya)
2025-03-05 05:01:0036.9013925.938337.0ML2.1Ege Denizi
2025-03-05 04:57:4837.8111136.242786.91ML1.4Saimbeyli (Adana)
2025-03-05 04:06:0738.9241737.26.98ML0.8Gürün (Sivas)
2025-03-05 02:59:0540.3922228.905287.01ML1.2Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.51 km] Mudanya (Bursa)
2025-03-05 02:25:4537.4708336.986117.0ML1.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-05 02:23:1236.8386125.943067.0ML2.0Ege Denizi
2025-03-05 02:21:1435.1127827.472227.36ML2.0Akdeniz - [175.51 km] Datça (Muğla)
2025-03-05 02:16:2537.1522236.284446.92ML1.5Merkez (Osmaniye)
2025-03-05 02:05:4837.4480633.654727.0ML2.4Ayrancı (Karaman)
2025-03-05 02:00:2036.7738928.059447.0ML1.4Marmaris (Muğla)
2025-03-05 01:42:2138.3944430.953337.0ML1.4Yalvaç (Isparta)
2025-03-05 01:22:2238.1072238.359177.0ML1.6Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-05 01:12:2538.2694438.7261110.72ML1.4Pütürge (Malatya)
2025-03-05 01:06:4236.8180626.05257.0ML2.0Ege Denizi
2025-03-05 00:19:5340.0877838.823897.0ML1.0Çamoluk (Giresun)
2025-03-05 00:17:3937.5272236.284727.61ML1.4Andırın (Kahramanmaraş)
2025-03-05 00:11:32 38.66611 44.14944 14.51 ML 2.2 Saray (Van)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.