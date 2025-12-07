Son depremler listesi: 7 Aralık AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel açıklıyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. En son Hatay'da deprem oldu. İşte, 7 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Peki, en son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Aralık tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler
AKDENİZ’DE DEPREM
Akdeniz- İskenderun Körfezi Payas Hatay’da 2.5 büyüklüğünde deprem oldu. Derinlik 7.0 olarak ölçüldü. Sarsıntı saat 6.52’de meydana geldi.
SINDIRGI’DA DEPREM
Balıkesir Sındırgı’da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7.15 olarak ölçüldü. Saat 6.43’te meydana geldi.
KÜTAHYA’DA DEPREM
Kütahya Simav’da 2.0 büyüklüğünde deprem oldu. Derinlik 7.0 olarak ölçüldü. Saat 6.21’de deprem oldu.
SON DEPREMLER 7 ARALIK 2025
2025-12-07 06:52:18 36.72306 36.17722 7.0 ML 2.5 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.51 km] Payas (Hatay)
2025-12-07 06:43:11 39.24389 28.35222 7.15 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-07 06:21:06 39.2025 28.92694 7.0 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-12-07 06:11:52 37.95778 37.68694 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-12-07 06:10:39 39.1575 28.19806 7.88 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-07 06:06:07 38.91083 26.03389 11.55 ML 2.3 Ege Denizi - [42.95 km] Karaburun (İzmir)
2025-12-07 05:58:30 39.19972 28.92083 9.6 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-12-07 05:53:44 38.47028 38.07833 7.01 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2025-12-07 05:45:11 39.10667 28.15417 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ