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Haberler Gündem Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 28 Mayıs deprem mi oldu, nerede?
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AFAD ve Kandilli: Son depremler 28 Mayıs 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede?

Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden kişiler son dakika yaşanan depremleri araştırıyor. 28 Mayıs Cumartesi günü "Son dakika deprem mi oldu, nerede?" Sorularının yanıtı aranıyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından yaşanan güncel depremler liste şeklinde yayınlanıyor. İşte, 28 Mayıs Cumartesi son dakika depremler listesi...

Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 28 Mayıs deprem mi oldu, nerede?

Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD günlük olarak yayınladığı verilerde son dakika depremlerinin nerede, kaç büyüklüğünde olduğunu derinliğini ve saatini belirtiyor. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 MAYIS 2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.28 10:52:43 41.6963 23.7797 5.4 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.05.28 10:46:24 36.0225 34.2543 15.1 -.- 2.8 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.05.28 09:41:53 39.6370 25.6172 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.28 09:02:59 34.6632 25.2845 82.6 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.28 08:53:08 40.4173 27.6378 5.9 -.- 2.3 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.05.28 06:53:40 39.6943 35.2757 5.0 -.- 1.2 -.- BAHADIN-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2022.05.28 06:51:05 37.6617 26.4070 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.28 06:03:36 37.8625 26.9738 7.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.28 04:19:14 37.0370 28.4410 11.0 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.28 04:10:26 37.0735 28.4563 8.4 -.- 1.4 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.28 02:39:16 34.6813 24.5780 2.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.28 02:04:06 38.5022 39.2658 5.0 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.28 01:15:05 39.7888 33.0632 2.4 -.- 2.5 -.- DELILER-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2022.05.28 00:26:27 37.8710 33.8663 5.0 -.- 2.2 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2022.05.28 00:19:09 38.9757 25.9958 7.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.28 00:17:16 37.8565 26.8222 4.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

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