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        Son depremler listesi 26 Nisan 2025: Marmara Denizi'nde artçılar sürüyor! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel duyuruyor. Yaşanan en ufak sarsıntı dahil vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan tarihinde Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada artçı sarsıntıların birkaç hafta içinde sona ereceği belirtildi. Peki en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 07:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 07:49
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        Son dakika depremler anlık paylaşılıyor. İstanbul depreminin artçıları devam ederken farklı illerimizde deprem olmaya devam ediyor. Yaşanan her deprem sonrası Türkiye fay hattı haritası gündeme geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi yakından takip ediliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte anlık deprem sorgulama sayfası

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        SON DEPREMLER 26 NİSAN 2025

        KONYA’DA DEPREM

        Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde saat 7.16’da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 13.15 olarak belirtildi.

        ADIYAMAN’DA DEPREM!

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.00'te Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

        AFAD verilerine göre deprem yerin 7,91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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        İSTANBUL DEPREMİ ARTÇILARI SÜRÜYOR!

        İstanbul’da 25 Nisan Cuma günü saat 20.33'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

        Bundan öncede AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

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        25 NİSAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

        2025.04.26 07:16:35 38.5295 33.1072 5.7 -.- 3.9 3.8 GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

        2025.04.26 06:46:02 39.2380 28.9673 5.8 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

        2025.04.26 06:41:16 38.4853 39.2933 5.8 -.- 2.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

        2025.04.26 06:33:41 40.8577 28.4583 5.0 -.- 1.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

        2025.04.26 06:23:21 40.8287 28.2667 1.1 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

        2025.04.26 06:22:44 36.6143 25.5645 3.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

        2025.04.26 06:16:21 39.2508 29.0110 11.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

        2025.04.26 06:08:13 36.5820 25.4890 2.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

        2025.04.26 05:57:53 40.8618 27.9930 8.0 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel

        2025.04.26 05:48:36 40.8532 28.3377 13.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

        2025.04.26 05:46:20 38.2407 38.8990 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

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        KANDİLLİ VE AFAD DEPREM VERİLERİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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