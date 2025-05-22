Son depremler listesi 23 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Mayıs 2025 Son depremler listesi...
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi başta olmak üzere bugün meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 23 Mayıs 2025 Cuma son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilerine göre, saat 06.19'da Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 17,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Şiddetli sarsıntı, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AMASYA’DA DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 06:38’de merkez üssü Amasya Gümüşhacıköy olan bir deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğünde depremin derinliği 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
22 MAYIS 2025 2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER
2025-05-22 10:49:42 35.83222 25.92056 11.57 MW 3.4 Ege Denizi
2025-05-22 10:06:22 35.81083 25.9425 7.72 ML 3.0 Ege Denizi
2025-05-22 09:53:13 35.79111 25.90861 18.43 MW 3.4 Ege Denizi
2025-05-22 09:31:54 35.79833 26.09111 28.57 ML 3.2 Ege Denizi - [157.30 km] Datça (Muğla)
2025-05-22 09:06:03 35.70528 26.52861 16.6 ML 2.5 Ege Denizi - [137.37 km] Datça (Muğla)
2025-05-22 08:14:49 35.8575 25.7425 34.5 ML 2.5 Ege Denizi
2025-05-22 07:35:59 35.77278 25.87167 34.9 ML 2.6 Ege Denizi
2025-05-22 07:32:13 35.77694 25.88917 66.8 ML 2.5 Ege Denizi
2025-05-22 07:27:51 35.88917 25.92861 34.5 ML 2.7 Ege Denizi
2025-05-22 07:19:30 35.79278 25.94444 44.7 ML 3.3 Ege Denizi
2025-05-22 06:38:01 40.81806 35.19278 7.0 ML 3.0 Gümüşhacıköy (Amasya)
2025-05-22 06:19:36 35.80528 25.95361 17.7 MW 6.0 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.