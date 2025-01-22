Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyuna duyuruluyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Kayseri’de deprem meydana geldi. 2.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 23 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...