Son depremler: 13 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu
AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi duyuruluyor. Yurtta meydana gelen en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. En son Manisa ve Balıkesir'de deprem oldu. 12 Ağustos 2025 05:47 itibariyle Kırkağaç (Manisa) 3,5 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Balıesir Sındırgı'da ise artçı sarsıntılar sürüyor. Peki 13 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi
SON DEPREMLER LİSTESİ 12 AĞUSTOS 2025
BALIKESİR'DE DEPREM!
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-12
Saat:14:59:26 TSİ
Enlem:39.21611 N
Boylam:28.23111 E
Derinlik:3.37 km
MANİSA’DA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 05.47 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve yerin 11.56 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.