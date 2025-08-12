Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ TAKİP EKRANI! 13 Ağustos biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

        Son depremler: 13 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi duyuruluyor. Yurtta meydana gelen en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. En son Manisa ve Balıkesir'de deprem oldu. 12 Ağustos 2025 05:47 itibariyle Kırkağaç (Manisa) 3,5 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Balıesir Sındırgı'da ise artçı sarsıntılar sürüyor. Peki 13 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 07:48 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler… AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; 12 Ağustos 2025 05:47 itibariyle Kırkağaç (Manisa) 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 11.56 km derinlikte gerçekleşti. Gün içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntılar yaşanıyor. Meydana gelen depremler, kurumların son dakika depremler listesine tüm detaylarıyla yansıyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika, kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        2

        SON DEPREMLER LİSTESİ 12 AĞUSTOS 2025

        BALIKESİR'DE DEPREM!
        Büyüklük:3.6 (Ml)
        Yer:Sındırgı (Balıkesir)
        Tarih:2025-08-12
        Saat:14:59:26 TSİ
        Enlem:39.21611 N
        Boylam:28.23111 E
        Derinlik:3.37 km

        MANİSA’DA DEPREM OLDU

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 05.47 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve yerin 11.56 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        3

        AFAD SON DEPREMLER

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER

        Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!