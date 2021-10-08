HABERTURK.COM / Ajanslar

Enflasyon endişelerinin artmasıyla dünya genelinde merkez bankaları art arda faiz artırmaya devam ediyor.

Son olarak Peru Merkez Bankası (BCRP), politika faiz oranını yüzde 1.00 seviyesinden yüzde 1.50 seviyesine yükseltti. Piyasalarda da beklenti faiz oranının 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.

BCPR önceki iki toplantısında faizi toplam 75 baz puan artırmıştı. Ülkede enflasyon en son yıllık yüzde 5.23 olarak açıklandı.

Bu hafta Yeni Zelanda, İzlanda ve Uruguay merkez bankaları politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitti. Polonya Merkez Bankası ise sürpriz bir şekilde 40 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.