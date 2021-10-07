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Türkiye'de geçen ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 2 hafta önce sürpriz bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekti.

PPK oybirliğiyle indirim kararı alırken dünya genelinde artan enflasyon endişeleriyle dün dünya genelinde farklı merkez bankaları adeta bir faiz artırım fırtınası estirdi.

Artan enflasyonu frenlemeyi amaçlayan Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) 7 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti. RBNZ politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.50'ye yükseltti. Kararla ilgili yapılan açıklamada ayrıca genişlemeci para politikasının da zaman içinde bırakılacağı belirtildi.

ENFLASYON YÜZDE 4.4'E ÇIKTI

İzlanda Merkez Bankası (SI) da enflasyona dikkat çekerek faiz oranını 25 baz puan artırdı. Politika faizi oranı yüzde 1.25'ten yüzde 1.50'ye çıktı. Karar metninde enflasyonun yüzde 4.4 ile yüzde 2.5'lik hedefin üzerinde olduğu vurgulandı.

Polonya Merkez Bankası da eylül ayında enflasyonun yüzde 5.8 ile yüzde 2.5'lik hedefin çok üzerine çıkmasıyla dün sürpriz bir faiz artırımına gitti. Banka, politika faizini yüzde 0.1'den yüzde 0.5'e yükseltti.

Dün son olarak da Uruguay Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan artırdı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 5.25'e çıkarıldı.

2022 SONUNA KADAR 4 ARTIRIM DAHA

Faiz artırımına giden ilk gelişmiş ekonomi geçen ay Norveç olmuştu. Norveç Merkez bankası artan enflasyon sebebiyle politika faizini yüzde 0'dan yüzde 0.25'e yükseltmişti. Banka, 2022 sonuna kadar 4 faiz artırımı daha yapmayı öngördüğünü açıkladı.

Güney Kore Merkez Bankası da Ağustos ayında politika faizini yüzde 0.50'den 0.75'e yükseltti. Bu bankanın son 3 yılda verdiği ilk faiz artırım kararı oldu. Karar metninde hızla artan konut fiyatlarının öncülüğünde yükselen enflasyonun frenlenmesinin amaçlandığı belirtildi.