Son haftada liderlerin seçim mesaisi: İl ziyaretleri, mitingler ve iftarda seçmenle buluşacaklar!

Yerel seçim kampanyasında son 1 haftaya giriliyor. Liderlerin de yerel seçime yönelik programları; il ziyaretleri, mitingler, iftar buluşmalarıyla yoğun bir şekilde devam edecek.

CUHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM MİTİNGLERİNE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında başladığı seçim mitingleri kapsamında, yaklaşık 45 ili ziyaret etti. Türkiye’nin 7 bölgesinde seçmenle buluşan Erdoğan, ramazan ayında da il ziyaretlerine ara vermedi. Son viraja girilirken, 26 Mart salı günü Aksaray, Yozgat; 27 Mart Çarşamba günü Diyarbakır, Batman ve 28 Mart Perşembe günü ise Kocaeli ve Bursa’da miting düzenleyecek. Kampanyasının son 2 gününü İstanbul’un ilçelerine ayıracak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşması da bekleniyor.