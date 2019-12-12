Britanya'nın yaşayan en büyük yazarları arasında gösterilen Ali Smith'in Man Booker Ödülü'ne aday gösterilen romanı 'Sonbahar' kitapçılarda. The Times gazetesinin "Smith'in en iyi eseri" olarak nitelediği roman sınırları ve dışlayıcılığı gitgide artan bir dünyaya, zenginlik ve değerin ne olduğuna, hasadın ne anlama geldiğine dair bir tefekkür.

Birbirinden ayrı ama yine de (tıpkı mevsimler gibi) birbiriyle bağlantılı ve döngüsel bir dörtlemenin, Mevsim Dörtlemesi’nin ilk kitabı olan Sonbahar, yaşadığımız zamanlara çeviriyor gözlerini. Bir kimiz? Neyden yapılmışız? Shakespearvari bir nüktedanlık, Keatsvari bir melankoli, 1960’lar Pop Art’ının o ışıldayan enerjisi: Yüzyıllar bizim yaptığımız tarihe çevirmiş gözlerini.

İskoç yazar Simth'in hayal gücünden, yaşlanma ve zaman üzerine, aşk ve bizzat hikâyeler üzerine, zamanı kapsayışı geniş ve tarihteki seyahatinde ayağına çabuk bir hikâye…

The Independent gazetesi kitabı şu cümlelerle övüyor: “Halihazırda günümüz Britanyalı yazarlarının en yaratıcıları arasında gösterilen Ali Smith, yeni romanı Sonbahar'la, aynı zamanda toplumun ve siyasetin nabzına parmağına sıkı sıkı bastırmış, ülkenin en önemli vakanüvistlerden biri olduğunu kanıtlıyor.”