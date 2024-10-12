Sonbaharın keyfini yaşamak isteyenler Şahinkaya'yı tercih ediyor

Özşahin, motosikletiyle 55'e yakın ülke gezdiğini belirterek, "Bizim coğrafyamız Alpler'i andırmaktan ziyade, aslında Alpler bizim coğrafyamızı andırıyor. Biz çok daha güzel, çok daha doğal, çok daha vahşi coğrafyaya sahibiz. İsviçre'de Alpler'de de kamp yaptım ama böyle bir yer yok" diye konuştu.

İstanbul'dan motosikletle bölgeye gelen Fuat Altan Bedişkan da coğrafyanın kendisini inanılmaz şekilde etkilediğini vurgulayarak, "İlk geçen sene Trabzon'a geldim, kısa bir tur yaptık. Buraya aşık oldum" dedi.