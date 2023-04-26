"BU SÜRECİ ÇOK CİDDİYE ALDIĞIMDAN DOLAYI BURADAYIM"



Açıklanan mütalaaya katıldığını söyleyen Sarıkabadayı, "Ben sizlere olan saygımdan ve bu süreci çok ciddiye aldığımdan dolayı buradayım" ifadelerini kullanarak mahkemeden beraatını istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını talep etti.