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Soner Sarıkabadayı hakkında beraat talebi

Müzisyen Serdar Kapan'ın bir şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırdığı iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık Sarıkabadayı’nın beraatını talep etti

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İHA
  • Soner Sarıkabadayı hakkında karar! Hapis cezasıyla yargılanıyordu... - Magazin haberleri

    Müzisyen Serdar Kapan'ın 'Denge Şeve' adlı şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırarak (intihal) 'Tarifi Zor' isimli eserinde kullandığı iddiasıyla 'manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal etme' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı ve şarkı yazarı Soner Sarıkabadayı'nın yargılanmasına devam edildi.
  • Soner Sarıkabadayı hakkında karar! Hapis cezasıyla yargılanıyordu... - Magazin haberleri

    İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Soner Sarıkabadayı ile müşteki Serdar Kapan, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Kapan, bilirkişi raporunda iki eser arasında 4 ölçülük bir benzerlik tespit edildiğini söyleyerek davasının kabulünü talep etti.
  • Soner Sarıkabadayı hakkında karar! Hapis cezasıyla yargılanıyordu... - Magazin haberleri

    BERAAT TALEBİ

    Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, eserlerin her ikisinin de farklı karakterlerde olduğu, sözlü kısım ve nakarat üzerinden bir benzerlik bulunmadığı, benzerliğin eserin geneline tesir etmediği şeklinde tespitler yapıldığı ve her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçeleriyle Sarıkabadayı’nın beraatına karar verilmesini talep etti.
  • Soner Sarıkabadayı hakkında karar! Hapis cezasıyla yargılanıyordu... - Magazin haberleri

    "BU SÜRECİ ÇOK CİDDİYE ALDIĞIMDAN DOLAYI BURADAYIM"

    Açıklanan mütalaaya katıldığını söyleyen Sarıkabadayı, "Ben sizlere olan saygımdan ve bu süreci çok ciddiye aldığımdan dolayı buradayım" ifadelerini kullanarak mahkemeden beraatını istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını talep etti.
  • Soner Sarıkabadayı hakkında karar! Hapis cezasıyla yargılanıyordu... - Magazin haberleri

    Müşteki Serdar Kapan ile avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek mahkemeden savunma yapabilmek için süre talep ettiler. Mahkeme, müşteki Kapan ile avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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