Songül Karlı'ya haciz şoku!

Songül Karlı, önceki gün spor hocası ile birlikte Bebek parkında spor yaparken görüntülendi. Eski eşi Metin Yüncü’nün borçları yüzünden evinde hiçbir şey kalmadığını belirten Karlı, "Çocuğumun bilgisayarına varana kadar her şeyimizi aldılar ve benim çocuğum okula başlayacak. Hatta en çok zoruma giden oğlumun gitarının haczedilmesiydi. Bu yaşadıklarımız normal şeyler değil. Alışmaya çalışıyoruz" dedi