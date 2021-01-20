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Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları kimler? Sonsuzluk Projesi filmi konusu

Sonsuzluk Projesi filmi bu akşam sinemaseverle buluşuyor. 2015 çıkışlı Bilim Kurgu türündeki filmin başrolünde Jonny Weston ve Virginia Gardner yer alıyor. İşte Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları kimler? Sonsuzluk Projesi filmi konusu

Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları kimler? Sonsuzluk Projesi filmi konusu nedir? Soruları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Bilim kurgu türündeki film Sonsuzluk Projesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SONSUZLUK PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?

Jonny Weston
Virginia Gardner
Sam Lerner
Michelle DeFraites
Rob Ruprecht

SONSUZLUK PROJESİ KONUSU NEDİR?

Bir grup genç zaman makinasının planlarını keşfederler. Planlar üzerinden zaman makinasını yaratarak, yaptıkları hataları düzeltmeye başlarlar ancak bilmedikleri her değiştirdikleri bir olay başka bir olayı değiştiriyordu.

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