Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları kimler? Sonsuzluk Projesi filmi konusu nedir? Soruları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Bilim kurgu türündeki film Sonsuzluk Projesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SONSUZLUK PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?

Jonny Weston

Virginia Gardner

Sam Lerner

Michelle DeFraites

Rob Ruprecht

SONSUZLUK PROJESİ KONUSU NEDİR?

Bir grup genç zaman makinasının planlarını keşfederler. Planlar üzerinden zaman makinasını yaratarak, yaptıkları hataları düzeltmeye başlarlar ancak bilmedikleri her değiştirdikleri bir olay başka bir olayı değiştiriyordu.