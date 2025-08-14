Sonuncusu gösterime hazır

Çocukların ve ailelerin büyük ilgiyle takip ettiği sinema filme ‘Kardeş Takımı’ serisi, yepyeni bir macerayla beyaz perdeye dönüyor. TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımcılığında hayata geçirilen serinin üçüncü ve son filmi, izleyicileri hem tanıdık kahramanlarla buluşturacak hem de yeni sürprizlerle şaşırtacak.

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu, Elif Dede’nin kaleme aldığı ‘Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk’un çekimleri tamamlandı. Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar, serinin üçüncü ve son filmi için bir kez daha bir araya geldi.

Son set gününde ise duygusal anlar yaşandı. Oyuncular, son film olmasının hüznünü paylaşırken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ekip, hem vedalaşmanın burukluğunu hem de yıllardır süren bu yolculuğun mutluluğunu birlikte yaşadı.

Takım ruhu, cesaret ve bağlılık gibi değerleri merkeze alan ‘Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk’, sevimli bir ajan ailesinin sürükleyici hikayesini sinema salonlarına taşıyacak. Bol kahkaha, aksiyon ve unutulmaz sahnelerle dolu final filmi, Kardeş Takımı hayranlarına büyülü bir dünyanın kapısını aralayacak.