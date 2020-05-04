Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ve en fazla vakanın bulunduğu ülke ABD oldu.
DHA'nın haberine göre son verilere göre 1 milyon 180 binden fazla vakanın bulunduğu ülkenin Florida eyaletinde avukat olan Daniel Uhlfelder, sahillerin virüse rağmen tekrar açılmasına ilginç bir yolla tepki gösterdi.
Uhlfelder, `Azrail kostümü´ giyerek sahilde yürüdü ve salgına rağmen sahilde toplanan, denize giren ve güneşlenen insanları uyardı.
`FLORİDA SAHİLLERİNDE TURA ÇIKACAK´
Daniel Uhlfelder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçoğunuz Florida´nın sahillerinde ve diğer bölgelerinde kostümle seyahat edip etmeyeceğimi sordu. Cevap kesinlikle evet" ifadelerini kullandı.
ABD medyası, Daniel Uhlfelder´in plajların kapatılması için çalıştığını, hatta Florida Valisi Ron DeSantis´i plajların tekrar açılması kararını verdiği için dava ettiğini duyurdu.
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