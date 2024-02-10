Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Sorgu' 17 Şubat'ta Tatavla Sahne’de

        'Sorgu' 17 Şubat'ta Tatavla Sahne’de

        Teatro Rudius'un, savaş, vatan sevgisi, aidiyet, kimlik, dostluk ve kardeşlik kavramlarını evrensel bir yaklaşımla "sorgulayan" ödüllü oyunu "Sorgu",17 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30'da Tatavla Sahne'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sorgu' Tatavla Sahne'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        “Bir özgürlük meselesi” sloganıyla 2019 yılında Kosta Kortidis ve Akın Kaplan tarafından kurulan Teatro Rudius’un sahneye koyduğu “Sorgu”, 10. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2023’te Kosta Kortidis’e Tuncer Cücenoğlu Yılın Oyun Yazarı Ödülü’nü getirdi. Geçtiğimiz sezon Dünya Barış Günü’nde perdelerini açan oyun, ikinci sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

        Kosta Kortidis’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, Akın Kaplan’ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda Kortidis ve Kaplan’la birlikte Sibel Taşçıoğlu ile Özdemir Çiftçioğlu rol alıyor. Özgün müziklerini Altuğ Akınsel’in yaptığı oyunda sahne tasarımı ise Batuhan Bozcaada’nın imzasını taşıyor.

        1971 yılının son günleri... Herhangi bir nedenden ötürü savaş durumundaki iki ülke… Ülkelerden birinin kahraman askerlerinden biri, Binbaşı Sam Andrew, vatana ihanetle suçlanıyor. Onu sorguya çekense hayatındaki en önemli insanlardan biri, yakın dostu Albay Charles Kotalaris. Bir tesadüf bir hayatı alt üst edebilir mi? Hangi güç bir kahramandan bir hain yaratabilir? Vicdan yasaların önüne geçebilir mi? Ve... Bir sorgu odasında bu sorulara yanıt bulunabilir mi?

        17 Şubat 2024 Cumartesi akşamı saat 20.30’da Tatavla Sahne’de seyirciyle buluşacak tek perdelik “Sorgu” oyununun biletleri Biletinial'dan ve salonun gişesinden temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sibel Taşçıoğlu
        #sorgu
        #Tatavla Sahne
        #Biletinial
        #tiyatro

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı
        Eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası