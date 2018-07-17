Polis sosyal medyayı takibe aldı

Fatih Altaylı’nın Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programına dün akşam Ceylan Özgül’le katılan işadamı Fırat Develioğlu, emniyet müdürlüğüne giderek, tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
TEHDİT VE İTİBARSIZLAŞTIRMA
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Adnan Oktar’a operasyon yapan Mali Şube Müdürlüğü’ne giden Develioğlu, Adnan hocacılar olarak bilinen Adnan Oktar grubu üyelerinden tehditler aldığını söyledi. Polise Adnan hocacılar tarafından, sosyal medya üzerinden, kendisine yönelik bir çok tehditler geldiğini de belirten işadamı, “Beni sindirerek, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi.
KİLİT İSİMLERDE TEHDİT ALTINDA
Polis Develioğlu’nun bu şikayeti üzerine, harekete geçti. Sosyal medya üzerinde yapılan ilk çalışmada, soruşturmanın müşteki kanadının kilit isimlerinden Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca’nında sosyal medya üzerinden ölüm boyutlarına ulaşan tehdit mesajlarına ulaştı. Polis, başta Özgül, Kuruca ve Develi olmak üzere, diğer müştekilere sosyal medya üzerinden gelen özellikle ölüm tehditlerini takibe aldı.
TEK TEK TESPİT EDİLECEK
Polis,önce sosyal medya üzerinden, müştekilere tehdit yağdıran kişilerin isimlerini tek tek tespit edecek. Ardından bu kişilerin Oktar grubuyla bağlantısının ne derece olduğunu araştıracak. 235 kişilik gözaltı listesinin artabileceği belirtiliyor. Şu ana kadar 187 kişi gözaltına alınmıştı.
TEKE TEK’DE ŞOK AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR
İşadamı Fırat Develioğlu ile soruşturmanın önemli ismi Ceylan Özgül dün akşam Fatih Altaylı’nın Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programına katılarak şok açıklamalarda bulunmuştu. Adnan Oktar grubunun eski numarası olan ve gruptan ayrılan Develioğlu, “1986’da sıradan bir ailenin çocuğu olarak dini öğrenmek için bu gruba katıldım. Sonra 90’lı yıllara kadar böyle sürdü. Kızların elini bile sıkmıyorduk. 90’lardan sonra olaylar değişmeye başladı. İlk başta dinden başka bir şey yoktu kafamızda. 90’lı yıllardan sonra yapı değişti. Olayın suç örgütü yapısına doğru gittiğini gördükten sonra 1999’da bu yapıdan ayrıldım." diye konuştu.
Özellikle Adnan Oktar’a düz enlenen operasyonun ardından yüzlerce tehdit aldığı ortaya çıkan eski kedicik Ceylan Özgül’de "Ben 2006-2007'de girdim. Daha önce tüm okullarda açık halde davet edildiği bir yapı benim dönemimde yoktu. 99’dan sonra Adnan Oktar göz önünde yoktu. Tabiiki onunla ilgili bazı şeyler görüyordum ama oraya girdikten sonra müritler tarafından açıklanıyordu. İftira deniyor, ben de inanıyordum ne yazıkki. 99 operasyonundan sonra kendisi tamamen yer altına girmişti, kendisi ile ilgili hiçbir şey yoktu. Onunla ilgili internete yazdığımda bazı şeyler görüyordum. Buradaki herkes teker teker dini kullanarak ve hile ile oraya çekilir. Bir kişi hedef oluyor. Bir kızı hedef aldığını görüyorsunuz." Dedi
Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Ümit Kuruca’da, Adnan Oktar, grubunun özellikle erkekler grubunun nasıl çalıştığını kamuoyuna yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
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