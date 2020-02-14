En sık görülen ruhsal hastalıklar arasında bulunan sosyal fobi kendilerini toplum içindeyken rahat hissetmemeleri, çekingen yapıda olmaları, gözünü kaçırma gibi davranışı olan kişilerdir. Peki Sosyal fobi nasıl yenilir? İşte Sosyal fobi hakkında merak edilenler...

Sosyal fobi nasıl yenilir?

Sosyal fobi; kendilerini toplum içindeyken rahat hissetmemeleri, çekingen yapıda olmaları, gözünü kaçırma, utanma ve sosyal etkinliklere katılım göstermeyi reddeden şekillerinde davranışları olan kişilerdir.

Bu Fobinin Oluşma Nedenleri;

Küçük yaşta çocuğun yetiştirilme şeklinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Ailenin baskısı, yapılan bir yanlışa karşı verilen aşırı sert tepkiler, sinirli bir şekilde cevap verme ve şiddet uygulama gibi şeylerin oluşturduğu travmalar; ilerleyen yaşlarda ortaya çıkarak toplum içerisinde kişinin kendisini değersiz görme, başkalarının karşında rezil olacağı düşüncesi ile sonunda çekingen bir kimliğe bürünmesine etken olmaktadır.

Sosyal fobide görülen 3 çeşit bulunmaktadır;

▪ Etkileşimsel sosyal fobisi olanlar; kişilerle sohbet etme, konuşma ve kalabalık ortamlarda olan etkinliklere katılma gibi durumlarda etkileşim halinde bulunamayanlardır.

▪ Performans sosyal fobisi olanlar; sorulan sorulara cevap verme, sınıf veya toplum içerisinde konuşma gibi performansa dayalı davranışlar gösteremeyen kişilerdir.

▪ Yaygınlaşmış sosyal fobisi olanlar; diğer çeşitlerde olan durumların kronikleştiği çeşididir. Yaygın olarak da depresyon hali ve alkol bağımlılığı görülebilmektedir.

Sosyal fobinin tedavisi;

Genel olarak kişinin kendisinin tamamen yenebildiği bir durum değildir. Kişi sadece bazı belirtilerin üstesinden gelebilmektedir. Sonrasında iletişime geçme ve konuşma durumlarında yine aynı çekingen kimliği ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden bir psikiyatrist ile görüşerek birlikte bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Bu yöntemler şu şekildedir;

▪ İlaç ile tedavi; görülen belirtileri ve kişinin çekingen kimliğini tamamen ortadan kaldıran bazı ilaçlar ile yapılmaktadır. Verilen ilaçlar antidepresanlar gibi uyku hali, sersemlik yapmamaktadır.

▪ Psikoterapi; ilaç ile tedavi yönteminin etkili olmadığı durumlarda ‘bilişsel- davranışçı terapi’ olarak uygulanmaktadır. Bu yöntem kişinin kaygılarından kurtulma, korkularının üzerine gitme ve oluşan fobinin altında yatan asıl sebeplerin bulunarak birlikte çözülmesi şeklinde sürdürülmektedir. Birçok açıdan kişinin cesaretini yeniden kazanmasını sağlamaktadır.

Sosyal fobinizi içinde olduğunuz korkulu durumların üstüne giderek yenmeye çalışmalısınız. Yanınızda bilinçli, sizi yönlendirebilecek bir kişi olması destek almanız açısından da büyük fayda sağlayacaktır.