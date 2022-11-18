Ofiste yeni sendrom: Sosyal jet lag

The Wall Street Journal’de yer alan habere göre, ofis çalışanlarının yaşadığı yeni bir sendrom gündeme geldi. Uzmanlara göre, çalışanların uyku düzenlerinin çalışma günleri ve izin günlerinde farklı olması nedeniyle biyolojik saatlerinin bozulması “sosyal jet lag” anlamına gelen yeni bir uyku problemi yaşıyorlar.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ABD’de araştırmaya katılanların yetişkinlerin yarısı sosyal jet lag yaşıyor. Kavram, kişinin iş ya da okul günlerinin, çalışmadığı günlerdeki sosyal saatleri arasındaki uyumsuzluğu ifade ediyor.

Uzmanlara göre, farklı bir saat dilimine sahip başka bir ülkeyi ziyaret ederken yaşanabilecek jet lag gibi, “sosyal jet lag”ın da vücudun hızla değişen zaman dilimine uyum sağlayamamasından dolayı ortaya çıktığını ifade ediyorlar. Sosyal jet lag’ın jet lag’dan farklı olarak kronik olması ve daha az belirgin olarak ortaya çıkması.

FARKINDA OLMADAN SAĞLIĞINIZI ETKİLİYOR

California Üniversitesi’nden psikolog Aric Prather, Jet lag’ın insanlar üzerinde daha dramatik bir etkiye sahip olduğunu ve daha basit sonuçlarına değinirken, sosyal jet lag’ın daha ciddi sonuçları olduğuna dikkat çekti. Prather, “Sosyal jet lag çok daha sinsidir. Siz fark etmeden sağlınızı ciddi bir şekilde etkileyebilir” dedi.

Araştırmalara göre, sosyal jet lag’ın olumsuz etkileri arasında depresyon, obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıklar yer alıyor. Ayrıca sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve daha düşük akademik performansla da ilişkilendiriliyor.

Uzmanlar, yetişkinlerin en az yedi saat uyumasını öneriyor. Yapılan araştırmaya göre ABD’de yetişkinlerin yüzde 47’si sosyal jet lag yaşadığını söyledi. Katılımcılar, iş günlerinde ortalama 7.5 saat, iş dışı günlerde ise 8.2 saat uyuduklarını bildirdi. Bu durum biyolojik saatlerinin olumsuz etkilenmesine neden oluyor.