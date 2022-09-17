Sosyal konut projesine başvurular 2 milyonu aştı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta içinde detaylarını açıkladığı sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim'e başvurular 2 milyonu aştı.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.

Başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

Proje kapsamında, 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak.

Toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise, 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile satın alınabilecek.

Projeye toki.gov.tr’den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunulabiliyor.