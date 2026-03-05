Sosyal medyada Türkiye-İspanya rüzgarı
İspanya'nın; ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa karşı duruşu Türkiye'de de memnuniyetle karşılanırken, sosyal medyada birçok renkli paylaşım dikkat çekti. Bu paylaşımlara İspanyol medyası da kayıtsız kalmadı.
Bu paylaşımlara İspanyol medyası da kayıtsız kalmadı.
Türkiye'nin saç ekimi tedavisinde önemli bir merkez hâline gelmesine atıfta bulunan bir sosyal medya kullanıcısı "Dünyada 1 tane bile kel İspanyol kalmayacak." ifadesiyle gündem oldu.
Aynı kullancı bir diğer gönderisinde ise, Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'yı saç ekimi için İstanbul'a davet etti.
İspanya'da bir televizyon kanalının sunucusu da, yayında söz konusu gönderiye değinirken "İspanyollar ve Türkler olarak biz kardeşiz." diye konuştu.
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise Türkiye İspanya dostluğunu mizahi bir dille aktardı.
İspanyol bir sosyal medya kullanıcısı ise, son 48 saatte Türkiye ile İspanya halkları arasında daha da yükselen dostluk mesajlarına atıfta bulunarak "Biz iyi insanların sayıca çok daha fazla olduğumuzu kanıtlıyor." dedi.
Bir diğer gönderide ise Avrupa Birliğine (AB), Schengen Vizesi için Türk vatandaşlarına kolaylık sağlanması çağrısında bulunuldu.