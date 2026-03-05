Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sosyal medyada Türkiye-İspanya rüzgarı | Dış Haberler

        Sosyal medyada Türkiye-İspanya rüzgarı

        İspanya'nın; ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa karşı duruşu Türkiye'de de memnuniyetle karşılanırken, sosyal medyada birçok renkli paylaşım dikkat çekti. Bu paylaşımlara İspanyol medyası da kayıtsız kalmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 21:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada Türkiye-İspanya rüzgarı

        İspanya’nın; ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa karşı duruşu Türkiye’de de memnuniyetle karşılanırken, sosyal medyada birçok renkli paylaşım dikkat çekti.

        Bu paylaşımlara İspanyol medyası da kayıtsız kalmadı.

        Türkiye'nin saç ekimi tedavisinde önemli bir merkez hâline gelmesine atıfta bulunan bir sosyal medya kullanıcısı "Dünyada 1 tane bile kel İspanyol kalmayacak." ifadesiyle gündem oldu.

        Aynı kullancı bir diğer gönderisinde ise, Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'yı saç ekimi için İstanbul'a davet etti.

        İspanya'da bir televizyon kanalının sunucusu da, yayında söz konusu gönderiye değinirken "İspanyollar ve Türkler olarak biz kardeşiz." diye konuştu.

        Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise Türkiye İspanya dostluğunu mizahi bir dille aktardı.

        İspanyol bir sosyal medya kullanıcısı ise, son 48 saatte Türkiye ile İspanya halkları arasında daha da yükselen dostluk mesajlarına atıfta bulunarak "Biz iyi insanların sayıca çok daha fazla olduğumuzu kanıtlıyor." dedi.

        Bir diğer gönderide ise Avrupa Birliğine (AB), Schengen Vizesi için Türk vatandaşlarına kolaylık sağlanması çağrısında bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adilcevaz'da camiye çirkin saldırı: Halılar üzerinde sigara izmaritleri söndürüldü

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Fatih Camii'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı