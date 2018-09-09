Konya'nın Seydişehir ilçesinde oto fren ustası olan Mehmet Yüklendi (41) ile ev hanımı Ayşegül Tuvanç'ın 2017'de doğan oğulları Ahmet Eren, 'bilier atrezi' (doğuştan safra yolları yokluğu) şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tuvanç'ın evi, 11 aydan bu yana hastaneler oldu.

Ahmet Eren'in sağlığına kavuşması anne Ayşe Tuvanç ve baba Mehmet Yüklendi'ye tarifi imkansız mutluluk yaşattı

"O DA BENİM ÇOCUĞUM"

Bebek, 57 günlükken kasai ameliyatı (safra kanalı açılması) için Ankara'ya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilirken, anne Ayşegül Tuvanç, donör olamayışının, kadavradan bağış bulunamamasının çaresizliğini, sosyal medyadan paylaşıp yardım istedi. Yarım saatte mesaj 15 bin kişiye ulaştı. Türk halkı günler içinde mesajı tam 16 milyon kez paylaştı. Tuvanç'ın mesajının ardından Manisa Turgutlu'da seramik işçisi olan İbrahim Ulaş (30) aileye ulaştı ve "O da benim çocuğum" diyerek bağışçı oldu.

Ahmet Eren, bağışçı İbrahim Ulaş'ın karaciğerinden alınan parçayla hayata yeniden tutundu

HASTANEDE ÜCRET ALMADAN AMELİYATI YAPTI

Posta gazetesinden Tekin Gürbulak'ın haberine göre 8 Ağustos'ta İzmir Kent Hastanesi'nde, Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki ekip tarafından nakil ücret alınmadan başarıyla gerçekleştirildi.

Bağışçı İbrahim Ulaş duygularını şöyle anlattı: "Gece vardiyasında çalışırken Ayşegül Tuvanç'ın yardım isteğini gördüm. Oğlu için karaciğer vericisi arıyordu. Eşim Esra'yla (30) konuştum. O da tereddüt etmedi. Nakil mümkün olursa işimden bir süre uzak kalacaktım, işyerimle de konuştum. Onaylarını aldım. Eşim, ailem, işyerimdeki yöneticilerim hepsi kararımın arkasında oldular. Anneye ulaştım, test yapıldı, uygun çıktım. Sonuçta mutluyuz. Aynı yaşlarda benim de oğlum var. Allah korusun, benim de başıma böyle bir şey gelebilir, çaresiz kalmak çok kötü. Şimdi hepimiz mutluyuz, bir bebeğin hayatını kurtarmak çok güzel bir şey. İnsanlık görevimi yaptım. Artık Ahmet Eren benim ikinci oğlum, oğlumla birlikte büyüyecekler."

KADAVRA BAĞIŞLARIN ARTMASI GEREKİYOR

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, kadavradan bağışların yetersizliğine dikkat çekerek, "Ahmet Eren'in durumu çok ağırdı, nakil olmasa kaybedecektik. Bir ay oldu nakil olalı, vericisini taburcu ettik. Birkaç güne Ahmet Eren'i de taburcu edeceğiz. Bir hayatı kurtarmak önemli, vericisi olmayan hastalar için etik kurul kararıyla böyle gönüllülerden nakiller yapılıyor. Ancak canlı vericiler için az da olsa bir risk var. O nedenle en iyisi kadavra bağışların artmasının sağlanması. Kadavra bağışların artması için sosyal medya, yazılı görsel medyada kampanyaların olmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz" dedi.

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