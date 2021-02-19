Sosyal medyadan PKK propagandasına tutuklama

Herkes onu alkışlıyor! Ağaçlara elma asıyor!

AA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara bölgesindeki operasyonlarına ilişkin olumsuz yönde paylaşımda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan ikametlerindeki dijital materyallerine el konulan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen bir zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.