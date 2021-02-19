Sosyal medyadan PKK propagandasına tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSosyal medyadan PKK propagandasına tutuklama
ABONE OL

Konya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 1 tutuklama

Konya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı

Sosyal medyadan PKK propagandasına tutuklama
AA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara bölgesindeki operasyonlarına ilişkin olumsuz yönde paylaşımda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan ikametlerindeki dijital materyallerine el konulan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen bir zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi 9 HDP'li vekil için fezleke
GÜNDEM9 HDP'li vekil için fezleke
Trafik ışığında cam silme kavgası
GÜNDEMTrafik ışığında cam silme kavgası
EN RİSKLİ İLLER! Son dakika: Vaka sayısı artan 5 ilde yükseliş durmuyor
GÜNDEMVaka sayısının arttığı 5 ilden birinde tedbir ...
YETER! Son dakika: Balkondan düşünce her şey ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEMBalkondan düşünce her şey ortaya çıktı!
Tüfekle oyun korkunç bitti! Son dakika: 7 yaşındaki Fatih hayattan koptu
GÜNDEMTüfekle oyun korkunç bitti!
Son dakika haberi: Salda'da araştırma yapan Balcı'dan kritik açıklama! - Haberler
GÜNDEMSalda'da araştırma yapan Balcı'dan kritik açıklama!
Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi ciddi panik halinde - Haberler
GÜNDEMAkar: Terör örgütünün sözde yönetimi ciddi panik ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Ailemize yönelik çok büyük ...
ARKADAŞ MI... Son dakika: Sokak ortasında işlenen cinayetin sır perdesi aralandı!
GÜNDEMMeral'i şikayet ettiği için öldürmüş! Katil mesai ...
Kandil ne zaman? 2021 Miraç, Berat ve Mevlit kandili tarihleri ve 2021 Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri takvimi