Adana'da sosyal medyadan tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğunu bir metruk binaya çağırıp burada cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, iğrenç olay, Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur G. (21) sosyal medyada 14 yaşındaki E.Ç. ile arkadaş oldu. Bir süre sosyal medya üzerinden sohbet eden Onur G. kız çocuğunu kandırarak buluşmaya davet etti. Şahıs, verdiği adrese gelen kız çocuğunu daha sonra eski tekstil fabrikasının metruk halde olan yönetim binasına götürdü. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş kız çocuğunun biri tarafından metruk binaya götürüldüğünü görünce polise ihbarda bulundu.

ÇIPLAK YAKALANDI

İhbarın ardından olay yerine çocuk şube ve polis merkezi ekipleri yönlendirildi. Hızlıca olay yerine gelen ekipler, şüpheli erkeği kızla birlikte binanın ikinci katının merdiven boşluğunda çıplak olarak yakaladı. 14 yaşında olduğu öğrenilen E.Ç. ekipler tarafından alınıp bölgeden uzaklaştırıldı. Onur G. ise gözaltına alındı. İlk sorgusunda E.Ç. ile internet üzerinden tanıştıklarını binaya ise, konuşmak için girdiklerini belirten şüpheli, polis merkezine götürüldü. E.Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Onur G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.Ç. ise ailesine teslim edildi.