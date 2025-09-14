Sosyete Pazarı'nda yangın paniği!

Bakırköy Sosyete Pazar'ının otoparkında bulunan çay ocağında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre yangın, saat 09.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Sosyete Pazar'ının çay ocağında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, yangın sonrası çay ocağı kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.