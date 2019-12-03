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Tüm dünya, ünlü bilim kurgu serisi Star Wars'un 20 Aralık'ta gösterime girecek olan son filmi 'Rise of Skywalker' için gün sayarken, serinin hayranlarını sevindiren bir başka gelişme daha yaşandı.

New York merkezli müzayede evi Sotheby's, 4 yıl aradan sonra bir kez daha internet sitesi üzerinden Star Wars temalı bir açık artırma başlattı.

Müzayede evi, açık artırmayı resmi Twitter hesabından esprili bir dille duyurdu.

13 Aralık'ta sona erecek açık artırmada, aralarında serinin ilk filmi 'A New Hope' için hazırlanan stormtrooper kask prototipinden Japonya'da üretilen nadir bir R2-D2 radyosunun da bulunduğu toplam 104 parça satışa sunuldu.

Müzayede evinin 2015'te gerçekleştirdiği ve 600 Star Wars temalı parçanın satışa sunulduğu açık artırmasında 500 bin dolar gelir elde edilmişti.

Yönetmen George Lucas'ın sahibi olduğu Lucasfilm şirketi Star Wars'un yayın haklarını 2012 yılında Disney firmasına 4 milyar dolara satmıştı.

Disney o tarihten bu yana seriyi yeni bir üçleme, bir televizyon dizisi ve 2 tema parkıyla genişletti.