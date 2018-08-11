Southampton - Burnley karşılaşma önü

Southampton ve Burnley, 12 Ağustos 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Southampton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Burnley, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 110. İddaa'da Southampton kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Burnley kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Southampton önceki hafta Manchester City mücadelesinde 0-1 yenildi.

Burnley ise Bournemouth maçında 1-2 yenildi.

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