Southend United - Brentford maç önü

İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında Southend United ile Brentford, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Southend United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Brentford, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 465 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Southend United kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Brentford sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Southend United son haftadaki Brentford müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Brentford, Southend United karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

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