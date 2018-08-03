Southend United - Doncaster Rovers düellosu

Southend United ve Doncaster Rovers, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Southend United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Doncaster Rovers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 287 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Southend United kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Doncaster Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Southend United son haftadaki Bristol Rovers müsabasında 0-0 berabere kaldı.
Doncaster Rovers, Wigan Athletic karşılaşmaında 0-1 yenildi.
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