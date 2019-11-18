'Soy Bağı' ile açılacak

Uluslararası Suç ve Ceza Festivali, 21 Kasım'daki açılış töreniyle başlayacak. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan festivalin açılış filmi Miroslav Terzic'in yönettiği 'Soy Bağı' filmi olacak.

Başkanlığını Prof. Dr. Adem Sözüer'in, yönetmenliğini Prof. Dr. Bengi Semerci'nin yaptığı Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılışında onur ödüllerinin takdim edilmesinin ardından 'Soy Bağı' izlenecek. Film, beyazperdeye 18 yıl önce kendisine öldüğü söylenen bebeğinin aslında çalınmış olduğuna inanan bir kadının hikâyesini yansıtacak.