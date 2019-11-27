İçişleri Bakanı Soylu Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenecek Jandarma İl Komutanları Toplantısı'nda konuştu.

Soylu terörle mücadele konusunda, "Büyük bir mücadeleden geçiyoruz. Gerek sınırlarımızın hemen dışında gerek yurt içinde topyekün bir terörle mücadele sürmektedir. Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı. 2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak" dedi.

Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.

Soylu, Arnavutluk'ta dün meydana gelen deprem sonrası yardım ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek, "Ekiplerimiz enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.