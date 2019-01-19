Soylu: Seçimlerde oy kullanabilecek Suriyeli sayısı 53 bin 99

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de seçim güvenliğiyle ilgili bir toplantıda yaptığı konuşmada 53 bin 99 Suriyelinin Türkiye vatandaşlığına hak kazandıklarını ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanabileceklerini söyledi.

Soylu ayrıca, seçmen bilgilerinde eksiklik olduğu tespit edilen vatandaşlara da çağrıda bulunulduğunu ifade etti.

Soylu, "Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk" dedi.

31 MART YEREL SEÇİMLERİYLE İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı seçim günü 547 bin kolluk personelinin de görev başında olacağını kaydetti.

Soylu, "Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir" diye konuştu.

Yerel seçim takvimi nasıl işleyecek?