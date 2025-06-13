Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin Sözleşmeli öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için MEB duyuruları yakından takip ediliyor. Öğretmen ataması sözlü sınavları Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleşecek. 15 bin Sözleşmeli öğretmen sınav giriş belgesi 13 Haziran Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 15 bin Sözleşmeli öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
MEB 15 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran’da yapılacak. Sözlü sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
MEB tarafından yapılan duyuruda sınav giriş belgeleri 13 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile katılabilecek. Kurum kimlik kartı gibi diğer belgeler ise geçerli kabul edilmeyecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.
SÖZLÜ SINAVLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sözlü sınavlar; Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek.