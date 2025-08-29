Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan sınav sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin, "15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

30 BİN 850 ADAY SÖZLÜ SINAVLARA KATILIM SAĞLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 19 kontenjan milli sporculara ayrılırken 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazandı. Bu adaylardan 30 bin 850’si sözlü sınavlara katılım sağladı. Katılım oranı yüzde 88,44 oldu. Sözlü sınavlarda adaylar ve görevlilerin isimleri gizli tutuldu, süreç kamera ile kayıt altına alındı, sorular elektronik kura ile adaylar tarafından belirlendi ve detaylı puanlama anahtarları ile değerlendirme yapıldı. Adayların sözlü sınav sonuçları ve ‘Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’ doğrultusunda KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları açıklandı. Adaylar, Bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden ‘Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi’ sorgulama ekranına bireysel e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sözlü sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.