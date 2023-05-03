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Sözleşmeli öğretmen atama tercih ekranı açıldı! İşte 2023 e-Devlet sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı 2 Mayıs Salı günü itibarıyla açıldı. Adaylar tercihlerini 6 Mayıs'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı; kadro ve branş dağılımı, kontenjanlar, başvuru ve sonuç tarihlerini açıkladı. 8 Mayıs'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından öğretmenler 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren görevlerine başlayacaklar. İşte 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuru ekranı...

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  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi nasıl yapılır? Kontenjan ve tercih yerleri listesi

    Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuru ekranı, adayların erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle deprem bölgesinde görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından adaylar sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih işlemlerinin 6 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklanacak ve öğretmenler 1 Eylül'de okullarda göreve başlayacak. İşte 45 bin öğretmen atama tercihleri başvuru ekranı ve branş - kontenjan dağılımı detayları...
  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi nasıl yapılır? Kontenjan ve tercih yerleri listesi

    ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI!

    Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi sonrasında, tercih tarihleri belli oldu.

    MEB öğretmen atama takvimine göre; Adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi nasıl yapılır? Kontenjan ve tercih yerleri listesi

    ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Öğretmen atama tercih başvuruları 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Adaylar 6 Mayıs'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekler. 

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi nasıl yapılır? Kontenjan ve tercih yerleri listesi

    45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." ifadelerini kullandı.
  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi nasıl yapılır? Kontenjan ve tercih yerleri listesi

    2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi nasıl yapılır? Kontenjan ve tercih yerleri listesi

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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