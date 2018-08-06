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Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 2018 ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı tarihi belli mi?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Temmuz ayında yapılmıştı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 günlük eylem planında açıkladığı 400 projenin içerisinde yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak? 20 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu mu?

06.08.2018 - 17:18 | Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz gün ataması yapılan 20 bin öğretmenden bağımsız olarak yeni 20 bin öğretmen ataması daha yapacak. 100 günlük eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen adaylarına da müjdeyi verdi. 400 proje içerisinde 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 20 bin yeni sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2018

Bu atama geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan 20 bin öğretmen atamasından bağımsız olacak ve yeni 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Bu kapsamda atama ile ilgili detaylar konusunda henüz netlik yok. Yeni yapılacak olan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklaması;

"Geliyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza... Okullarımız için yaptığımız yatırımlarla 575 bine çıkarttık. Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın, 70’li 100’lü sınıflarımız vardı. Şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik. Bu sınıflar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde hatırlayın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum.

Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz."

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