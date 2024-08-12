Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Öğretmen atması başvuruları 20-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. 20 bin öğretmen için sözlü sınav (mülakat) ise 1 Temmuz'da başladı. Belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılım gösteren adaylar, mülakat sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 23:47 Güncelleme: 12.08.2024 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. 60 üzerinde puan alanların başarılı sayılacağı sözlü sınavda sürecin sonuna gelindi. Peki, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 sözlü sınav sonuç tarihi...

        2

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibarıyla başladı.

        Mülakatların sona ermesinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Ancak sözlü sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

        Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        3

        MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

        Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

        Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

        ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        4

        TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

        5

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

        6

        Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:

        ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde