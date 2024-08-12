20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmen atması başvuruları 20-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. 20 bin öğretmen için sözlü sınav (mülakat) ise 1 Temmuz'da başladı. Belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılım gösteren adaylar, mülakat sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. 60 üzerinde puan alanların başarılı sayılacağı sözlü sınavda sürecin sonuna gelindi. Peki, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 sözlü sınav sonuç tarihi...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibarıyla başladı.
Mülakatların sona ermesinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Ancak sözlü sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.
Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:
ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ