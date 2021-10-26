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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2021! E-Devlet'ten sözlü mülakat yerini öğren

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri belli oldu. Sınava girecek adaylar, sözleşmeli mülakat yerleri sorgulama işlemini e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2021

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2021! E-Devlet'ten sözlü mülakat yerini öğren

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar, MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2021 SORGULAMA

MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim tarihinde ilan edildi.

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet adresi üzerinden tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz.

SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANI KAÇ?

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi. En fazla atama, 2 bin 831 atama ile sınıf öğretmenliği branşına yapılırken, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce’de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe’de 1300, özel eğitim branşında 1118, fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90’ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.

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