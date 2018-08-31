Spartak Moscow II - Baltika Kaliningrad sahaya çıkıyor

Spartak Moscow II ve Baltika Kaliningrad, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Spartak Moscow II 17 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Baltika Kaliningrad 9 puanda ve 16. sırada. Spartak Moscow II, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Baltika Kaliningrad, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 361 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Moscow II kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Baltika Kaliningrad sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler.

Spartak Moscow II son hafta oynanan Yenisey maçında 2-1 yenildi.

Baltika Kaliningrad ise Avangard Kursk maçında 1-0 kazandı.

Spartak Moscow II, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Baltika Kaliningrad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Baltika Kaliningrad, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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