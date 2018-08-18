Spartak Moscow II - Rotor Volgograd düellosu

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Spartak Moscow II, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Rotor Volgograd takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. Spartak Moscow II 11 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Rotor Volgograd 6 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Spartak Moscow II, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Rotor Volgograd, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 540 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Moscow II kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Rotor Volgograd sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Spartak Moscow II son hafta oynanan Rotor Volgograd maçında 0-0 berabere kaldı.

Rotor Volgograd ise Torpedo Moscow karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Spartak Moscow II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Spartak Moscow II, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Rotor Volgograd ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rotor Volgograd, 1 gol atarken 4 gol yedi.

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