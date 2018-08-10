Spartak Trnava - Zemplin Michalovce düellosu

Spartak Trnava ve Zemplin Michalovce, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Spartak Trnava, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Zemplin Michalovce, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da Spartak Trnava kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Zemplin Michalovce kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Spartak Trnava önceki hafta Dunajska Streda mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Zemplin Michalovce, Zilina karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Spartak Trnava, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Zemplin Michalovce, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Zemplin Michalovce, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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