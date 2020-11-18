Spor salonları kapanacak mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlamaları halka duyurdu.

SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs önlemlerine dönük detaylar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre yeni kısıtlamalar cuma günü saat 20:00’da yürürlüğe girecek.

Spor salonları da saat 20:00'a kadar açık olacak.

İBB'DEN SPOR SALONLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

İBB koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonlar, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını duyurdu.

İBB, Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak birtakım tedbirler aldı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek.